Academias e clubes de Porto Alegre avaliam retomada gradual das atividades

Academias de pequeno e grande porte e clubes sociais se preparam para a retomada de atividades após a publicação do, assinado pelo prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Jr. (PSDB) na noite de terça-feira (19). Contudo, no caso de estabelecimentos maiores, como clubes sociais e academias com alto fluxo de alunos, avaliações estão sendo feitas sobre o que é permitido ou não de acordo com as novas determinações da prefeitura,