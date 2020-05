Vista como oportunidade de retomada econômica do RS, Expointer pode ser prorrogada

lançado na segunda-feira (18) o regulamento da Expointer 2020 Embora tenha, prevista para ocorrer de 29 de agosto a 6 de setembro, o governo gaúcho estuda a possibilidade de prorrogar a data da feira para o final de setembro, por conta da pandemia da Covid-19. Realizada anualmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a feira neste ano é vista como uma oportunidade de marcar a retomada econômica do Estado após a crise gerada pela disseminação do coronavírus.

Conforme informou o governador à reportagem do Jornal do Comércio, ao ser questionado durante a live desta terça-feira (19) sobre a conveniência de lançar a mostra em meio à pandemia, a possibilidade de adiá-la para o final de setembro está sendo debatida pelos setores e entidades que organizam a feira em conjunto com o Executivo.

Eduardo Leite disse que a estimativa é de que até setembro as condições de controle da disseminação do coronavírus estejam melhores, possibilitando a realização do evento com segurança. "Serão quatro meses até que a feira seja realizada e que nós podemos ter observado uma redução do número de casos, uma situação mais estabilizada, em que a feira poderá vir a se confirmar como caso de ajuda na retomada econômica do Estado em função das restrições que temos hoje", comentou.

Ele destacou ainda que como a feira é um evento de grandes proporções, precisa começar a ser planejada e organizada com antecedência, o que justifica o lançamento do regulamento na segunda-feira. No entanto, disse que a análise do governo sobre a evolução e estabilidade da pandemia no Estado nos próximos meses é que poderá determinar a efetiva realização do evento. "Evidentemente não pretendemos fazer a feira se observarmos que não há condições de segurança do ponto de vista sanitário das pessoas. Mas não podemos, há quatro meses dela, já tomar a decisão de que ela não aconteça. Nós desejamos que a Expointer aconteça, em condições de segurança, e estamos organizando tudo para que ela venha a acontecer", ponderou.