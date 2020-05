Ouro fecha em alta com mercado volátil e investidor mantendo busca por segurança

Os contratos futuros de ouro terminaram a terça-feira (19) em alta, recuperando parte do que perderam no dia anterior. A volatilidade do mercado de ações no dia de hoje permitiu a busca pela segurança do metal precioso, com investidores acompanhando os depoimentos do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e do secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, no Senado dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto encerrou em alta de 0,64%, a US$ 1.757,90 a onça-troy.

A euforia do mercado acionário vista na sessão de ontem, após a empresa Moderna divulgar avanços em testes de imunização para o coronavírus, deu lugar à cautela, visto que as falas de Powell e Mnuchin no Senado mostram que ainda há muito o que se fazer para colocar a economia dos EUA nos trilhos. Segundo Edward Moya, analista de mercado da Oanda, o "Federal Reserve está longe de acabar com o estímulo à economia e os preços do ouro estão gostando disso".

Os investidores também assimilaram melhor o fato de que uma vacina para conter a Covid-19, mesmo sendo apresentando resultados positivos em testes, ainda deve demorar para trazer alívio à crise da Covid-19. A Swissquote, afirma que "considerando que o recente estágio de testes está fechando a fase I, e não se planeja iniciar a crítica fase III antes de julho, apesar do status de uso emergencial", com isso a vacina não traz segurança imediata. (Com informações da Dow Jones Newswires).