À espera de Powell e com cautela por feriado em São Paulo, Ibovespa realiza e cai

O tom negativo das bolsas norte-americanas respinga no Ibovespa, que cede para a faixa dos 80 mil pontos nesta terça-feira (19) em manhã de sobe e desce. Após começar o dia em alta, o principal índice à vista da B3 sucumbiu à realização, vista também nos EUA. Mas às 11h15min, o Ibovespa subia 0,75%, aos 81.805 pontos.

Na segunda-feira, a reabertura gradual de algumas economias no exterior e relatos sobre vacina contra o novo coronavírus animaram os investidores, que hoje amanhecem, de certa forma, mais cautelosos.

Com uma agenda de indicadores fraca, o mercado espera as palavras do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, e do secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin. Apesar de a apresentação de Powell ter sido antecipada ontem, reforçando que o Fed continuará agindo o quanto for necessário, o investidor sempre fica atento a algo que a autoridade monetária poderá falar.

"Pode ser que seja difícil a Bolsa brasileira repetir a alta de ontem, não só porque o externo está incerto, mas temos a fala do Powell. A depender do que falar, pode mudar o jogo nos mercados. Além disso, aqui temos a indefinição, se a B3 abrirá ou não por conta dos feriados. Isso causa cautela no investidor que pode preferir realizar para não ficar vendido", analista o economista Álvaro Frasson, do BTG Pactual digital.

a Câmara Municipal de São Paulo aprovou projeto que autoriza o prefeito Bruno Covas (PSDB) a antecipar os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra Ontem,para amanhã (20) e quinta-feira, com intuito de elevar taxa de permanência da população em casa e, assim, reduzir níveis de contaminação do novo coronavírus.

Com a mesma intenção, o governador João Doria (PSDB) enviou projeto à Assembleia Legislativa, para antecipar para a próxima segunda-feira a memória de 9 de Julho. Sendo assim, seria um feriado de seis dias. A B3 disse que está dialogando a respeito do assunto para "minimizar os eventuais impactos negativos da legislação nos mercados financeiro e de capitais."

Além de a folga atingir o sistema financeiro local, Luiz Roberto Monteiro, operador de mesa institucional da Renascença, ressalta que isso também tende a deixar o mercado doméstico bastante defasado em relação ao exterior. Em nota, entidades que representam instituições financeiras pedem, em carta ao governador paulista, para que o setor seja excluído da antecipação de feriados no Estado.

"Isso gera certa cautela, mas, para o dia, vamos esperar as palavras de Powell, que sempre são acompanhadas com muita atenção. Na última vez que se pronunciou, causou certo incômodo", relembra, ao referir-se ao tom pessimista da autoridade monetária adotada semana passada, quando disse que a recuperação dos EUA pode demorar, além de descartar juro negativo.

Apesar de ser considerada bem-vinda, a ajuda às elétricas, entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões, o que evitará aumento na conta de luz de 12%, pode ter pouco efeito hoje, pois o impacto já teria sido antecipado nas ações na véspera. "E tem a questão política, há expectativa pelo vídeo (da reunião ministerial de 22 de abril)", diz Monteiro. Cemig, por exemplo, cedia 1,48%, perto das 11 horas.

O ministro Celso de Mello, do STF, assistiu ao vídeo ontem e disse que deve se manifestar a respeito dele até sexta-feira, se divulga parte ou a íntegra do material.

Contudo, o economista do BTG Pactual ressalta que o mercado segue atento ao noticiário sobre o coronavírus, pois há dúvidas quanto a extensão dessa situação provocada pela pandemia para setembro ou até mais, diz. Ele cita que algumas empresas já estariam mantendo o home office até o fim do ano. "Enquanto isso, precisa continuar criando condições de financiamento, mas que não gerem problemas lá na frente contas públicas", afirma, citando que a decisão ontem de não andamento a dois projetos no Senado, como limite de juro de cheque especial e aumento da CSLL foram positivas para o mercado.