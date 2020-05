99 distribui máscaras a motoristas de Porto Alegre para proteção contra Covid-19

A empresa de mobilidade urbana 99 está entregando máscaras de proteção a motoristas parceiros de Porto Alegre e região. Mais de meio milhão de máscaras estão sendo distribuídas em pelo menos 20 cidades brasileiras para diminuir o risco da disseminação do novo coronavírus.

As máscaras são destinadas a motoristas que continuam nas ruas no período da pandemia. São entregues duas peças laváveis para cada motorista. Para retirá-las, os parceiros devem ir até um dos endereços de distribuição (abaixo) e apresentar o convite recebido no app da 99.

A 99 faz a doação em parceria com a farmácia Pague Menos, que disponibilizou as lojas para a entrega. Parte das máscaras é confeccionada por costureiros locais - em Porto Alegre, a empresa se uniu ao Instituto Renner. Mulheres participantes do projeto Empreendedoras da Moda, desenvolvido pelo instituto, são responsáveis pela confecção. A Justa Trama também produz os itens e fabrica o tecido para este fim.

A empresa ressalta que as máscaras são reutilizáveis, de uso individual e devem ser trocadas e higienizadas com álcool a cada duas horas ou lavadas com água e sabão. A distribuição já começou em São Paulo, Salvador, Brasília, Goiânia, Campinas, Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza, Manaus e Curitiba, além de Porto Alegre. A iniciativa chegará a outras cidades do país nessa e na próxima semana, segundo a 99.

Pontos de distribuição em Porto Alegre

Farmácia Pague Menos Mon’t Serrat

Endereço: R. Anita Garibaldi, 995 - Mont'Serrat

Horário: De segunda à domingo, das 7h às 20h

Farmácia Pague Menos Petrópolis