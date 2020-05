Banrisul amplia linha Crédito Universitário em R$ 50 milhões

O Banrisul ampliou os recursos oferecidos pela linha Crédito Universitário em R$ 50 milhões, como forma de incentivar o acesso ao Ensino Superior dos estudantes de universidades gaúchas. O crédito pode ser solicitado por alunos novos ou já ingressos nos cursos superior presencial ou semipresencial, permitindo financiar a matrícula e até 100% do valor da semestralidade. Entre as vantagens oferecidas pela linha está o dobro do tempo de carência para pagamento do semestre, em até 12 meses.

O aluno pode solicitar um novo financiamento sempre que iniciar um novo semestre, que só começará a ser pago depois de quitado o empréstimo anterior. Desse modo, o pagamento das parcelas dos diferentes semestres não se acumulam.Para solicitar o Crédito Universitário é necessário que o aluno obtenha a Declaração de Aptidão junto à universidade e compareça a uma agência do Banrisul com a documentação necessária. A realização da operação está condicionada à apresentação de avalista e análise de crédito.

As instituições de Ensino Superior que ainda não estão conveniadas e têm interesse em disponibilizar aos alunos esta opção de financiamento devem obter informações sobre condições de enquadramento para a realização do convênio em agências do Banrisul.

Neste momento de pandemia, o atendimento presencial na rede de agências deve ser agendado pelo aplicativo Banrisul Digital ou pelo site do banco.