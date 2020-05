Bolsas de Nova Iorque fecham em alta recuperando-se com foco em retomada e vacina

As bolsas de Nova Iorque fecharam com ganhos, nesta sexta-feira (15). Os índices chegaram a recuar no início do pregão, com Apple e Boeing pressionadas, mas o quadro melhorou, em meio ao noticiário sobre a gradual reabertura econômica e ao otimismo de autoridades dos Estados Unidos sobre a chance de haver uma vacina para o coronavírus mais adiante.