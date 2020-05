Saída de Teich pesa por componente político e Ibovespa fecha nos 77 mil pontos

O clima político voltou a pesar nos negócios, que já mostravam cautela com o mau humor visto no mercado acionário em Nova Iorque, uma vez que o presidente americano Donald Trump segue na queda-de-braço com a China. Assim que o pedido de exoneração do agora ex-ministro da Saúde Nelson Teich veio à tona, no final da manhã, o Ibovespa estabeleceu sua própria dinâmica de queda e assim se manteve durante toda a sessão desta sexta-feira (15).

Não conseguiu desencostar muito da mínima do dia (77.426,10 pontos) e encerrou aos 77.556,62 pontos, em queda de 1,84%. Com isso, acumulou perdas de 3,37% na semana e de 3,66% em maio. O volume financeiro foi de R$ 25,9 bilhões. Nem mesmo a alta do petróleo no mercado internacional ajudou a Petrobras, cujas ações preferenciais encerraram em queda de 1,44%.