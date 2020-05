Maria Fumaça retoma atividades na Serra a partir de junho

A Maria Fumaça, clássica atração de Bento Gonçalves, voltará a operar depois de 80 dias de paralisação devido à Covid-19. O primeiro passeio está previsto para o dia 6 de junho.

Segundo a Giordani Turismo e Eventos, responsável pelo trem, a retomada será gradual. Entre junho e setembro, os passeios ocorrerão apenas aos sábados à tarde.

A empresa afirma que a capacidade da Maria Fumaça será reduzida em 50% em cada viagem. A visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana, que faz parte do pacote tradicional, acontecerá em pequenos grupos para obedecer os critérios de distanciamento. O uso de máscara será obrigatório por todos.

As equipes foram treinadas para garantir a segurança sanitária dos passageiros, de acordo com a Giordani Turismo e Eventos. A Maria Fumaça será higienizada a cada viagem e será disponibilizado álcool em gel 70% aos passageiros.

As novas medidas para o retorno da atração estão de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o decreto da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. Segundo a Giordani Turismo e Eventos, a empresa deve receber o selo “ambiente limpo e seguro” nos próximos dias - uma ação do Comitê Pró-Turismo, com com vistorias regulares realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo de Bento (SEMTUR). O selo certifica que empreendimentos do setor turístico atendem às normas de prevenção contra a disseminação do coronavírus.