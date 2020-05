Ouro fecha em alta com busca por segurança, com mercados acionários sob pressão

Os contratos futuros de ouro fecharam novamente em alta, nesta quinta-feira (14), com investidores correndo para a segurança do metal precioso, ainda refletindo o mau humor desencadeado pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, nesta quarta (13), que expressou considerável ceticismo sobre o futuro desenvolvimento da economia americana. Os preços encontraram apoio em meio a taxas de retornos mais baixas nos bônus, mesmo com Jerome Powell rejeitando a ideia de juros negativos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para julho encerrou em alta de 1,43%, a US$ 1.740,90 a onça-troy.

Em relatório enviado a clientes, o Commerzbank avalia que o tom negativo de Powell ontem "anulou seriamente as esperanças de muitos participantes do mercado que acreditavam que a economia experimentaria uma recuperação em forma de V".

Segundo Carsten Fritsch, analista do banco alemão, embora o presidente do Fed tenha rejeitado a ideia de taxas de juros negativas nos EUA, "os Fed Fund Futures ainda estão precificando certa probabilidade de que isso aconteça no início de 2021". "O presidente Trump também pressiona nessa direção", alerta Fritsch.

O Citi também acredita que a possibilidade de juros negativos ainda movimenta o mercado. "Embora seja uma declaração bastante forte de Powell, ele parou de descartar completamente as taxas negativas em qualquer circunstância e portanto permanece o preço de uma pequena probabilidade de juros levemente negativos, em meados de 2021", diz o banco.