Receita já recebeu mais de 14 milhões de declarações do Imposto de Renda

Mais de 14 milhões de brasileiros já registraram suas declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IR) nos sistemas da Receita Federal, até o final da manhã esta quarta-feira (13). Somente no Rio Grande do Sul, 957.522 declarações já foram feitas, de um total de 2,2 milhões que são aguardadas.

De acordo com o supervisor nacional do IR, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 32 milhões de contribuintes entreguem declaração no País. O prazo limite para a declaração foi prorrogado para até 30 de junho, assim como o vencimento das cotas. A primeira vence no dia 30 de junho, e as demais no último dia útil dos meses subsequentes.

As mudanças nas datas da declaração objetivam evitar aglomerações de contribuintes no atendimento da Receita, bem como em empresas ou instituições financeiras, de modo a contribuir com o esforço governamental de diminuir a propagação do novo coronavírus.