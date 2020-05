Gestamp pretende demitir 400 pessoas no complexo da GM

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A empresa Gestamp, fornecedora de estampas e componentes metálicos da General Motors, anunciou ao Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (SINMGRA) a intenção de demitir 400 trabalhadores.

De acordo com Edson Dornelles, diretor jurídico do SINMGRA, o motivo apresentado pela Gestamp é uma grave situação financeira apresentada pela empresa por conta das consequências da pandemia da covid-19. "Por óbvio o sindicato se insurgiu em relação a isso, e está buscando pressionar a empresa visando reduzir ou suspender essas demissões de forma efetiva. Agora, o sindicato deu um prazo de 48 horas para que haja uma mesa de conversa, na qual vão tentar demover a empresa de manter o plano. "Isso acendeu o sinal vermelho no sindicato, porque a grande preocupação é que isso não se transforme em efeito cascata. Estamos muito preocupados", lamenta.

De matriz espanhola, a filial da multinacional tem aproximadamente 1,2 mil funcionários e é sediada dentro do complexo industrial da GM em Gravataí, na Região Metropolitana.