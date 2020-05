Com condições severas, prefeitura desinterdita JBS em Passo Fundo

Depois de análises técnicas da defesa apresentada pelo frigorífico JBS, o município de Passo Fundo decidiu que, a partir desta quinta-feira, os serviços poderão ser retomados, com condições severas de controle. A empresa foi notificada na tarde de quarta-feira, e a retomada do funcionamento ainda depende da Justiça do Trabalho.

Com as informações da empresa foi possível identificar que as falhas apontadas no auto de interdição foram cumpridas depois do termo de interdição, assim, como forma de garantir que se mantenha o efetivo controle, a prefeitura vai exigir que a JBS preste informações diretamente à Vigilância Sanitária a cada três dias, a fim de monitorar os procedimentos.

As condições para o funcionamento