Está circulando, nas redes sociais de influenciadores de viagem e gastronomia gaúchos, a campanha colaborativa Quando tudo passar, #ViajePeloRS. A iniciativa é das jornalistas Andressa Griffante, do RSbloggers, e Anelise Zanoni, do Way Content, e tem o objetivo de fortalecer o turismo no Rio Grande do Sul de forma responsável, motivando as viagens, além de dar mais visibilidade ao consumo local.