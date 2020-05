A vinícola Don Giovanni, em Pinto Bandeira, está retornando, neste mês, às atividades de seu complexo enogastronômico. A retomada inclui a pousada DG, o restaurante e o varejo de vinhos do local. A Don Giovanni e seus colaboradores estão seguindo as normas necessárias para realizar os atendimentos. Na pousada, a hospedagem é realizada somente com reserva e com número de hóspedes e visitantes limitados, conforme a capacidade de cada local.