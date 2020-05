Ouro fecha em alta, com busca por segurança após declarações de Powell

O contrato futuro de ouro fechou em alta, nesta quarta-feira (13), com investidores buscando a segurança do metal precioso em meio ao cenário negativo traçado pelo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, sobre a economia do país, pressionada pelos impactos da Covid-19. As declarações, que citaram crise de solvência, pesaram fortemente no mercado acionário, e apesar do dólar forte ante rivais, houve procura também pelo ouro.