Rede Casa Hotéis reabre empreendimentos em Gramado e Cambará do Sul

A rede Casa Hotéis está reabrindo seus hotéis após os decretos municipais de Gramado e Cambará do Sul, que autorizam a retomada de atividades. O glamping Parador, que fica em Cambará do Sul, opera desde o dia 1º de maio e é o primeiro empreendimento do grupo a abrir as portas.

O Hotel Casa da Montanha, em Gramado, é o próximo a voltar às operações, reabrindo nesta sexta-feira (15). Assim como o Parador, a hospedagem foi remodelada para atender às exigências do Ministério da Saúde.

O restaurante do Parador ainda não está aberto para passantes. Os parques estaduais de Cambará do Sul continuam fechados, com reabertura prevista para esta sexta (15).

Procedimentos de seguranças serão adotados pela rede

Segundo a empresa, os hotéis terão um novo modelo de hospedagem que segue as orientações de segurança do Ministério da Saúde. Será obrigatória a utilização de máscaras entre os trabalhadores e clientes.

A higienização dos estabelecimentos foi aprimorada, para que comportar padrões mais rigorosos de proteção à Covid-19. Áreas sociais, incluindo balcões de recepção, elevadores, maçanetas, banheiros, mesas e cadeiras, serão limpas com frequência. A empresa disponibiliza álcool gel para todos os profissionais e hóspedes.

Antes da chegada do cliente, deve ser realizado um pré-check in online, para diminuir o contato físico na chegada. Os hóspedes terão sua temperatura corporal medida ao entrarem no hotel.

Haverá um intervalo de 24 horas para a ocupação dos quartos, para que seja realizada uma sanitização adequada. Máscaras de proteção entraram para o grupo de amenities, que já incluía shampoos, condicionadores e hidratantes corporais da L’Occitane.

O café da manhã foi remodelado para o sistema à la carte. No Parador, as barracas de luxo, que incluíam apenas lavabo com um sanitário, agora têm banheiro completo com chuveiro e piso aquecido. Assim, hóspedes não precisam utilizar a Casa de Banho, um espaço coletivo do glamping.

No Hotel Casa da Montanha, a área de lazer, incluindo o carrossel que fica na parte da frente, spa e academia permanecem fechados por enquanto. Todos os hotéis operam com até 50% da capacidade.