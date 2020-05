Renner disponibiliza retirada de compras por drive-thru

A Renner passou a oferecer a retirada de compras em drive-thru a partir desta terça-feira (12). No Rio Grande do Sul, o serviço está disponível em Novo Hamburgo.

Após realizar uma compra pelo site ou aplicativo da Renner, consumidores podem selecionar a opção “retire em loja”. Basta escolher a unidade mais próxima e retirar a encomenda após confirmação da empresa. Para algumas cidades, há opção de agendamento de horário.

A loja do Shopping Novo Hamburgo participa da modalidade e opera entre às 12h e 18h. A compra é retirada na porta da loja e não há agendamento de horários.

Os drive-thrus estão disponíveis em mais de 120 lojas em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. É possível conferir todas as localizações no