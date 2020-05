Setor metalmecânico do RS tem queda de faturamento superior a 50%

Empresas do setor metalmecânico e eletroeletrônico do Rio Grande do Sjul registraram uma queda de faturamento e pedidos de 50% a 55% em média até o início de maio em decorrência da redução de atividades em decorrência da pandemia do coronavírus. A conclusão é da consulta realizada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do Rio Grande do Sul (Sinmetal) que congrega mais de 5 mil estabelecimentos industriais que geram 100 mil empregos diretos em 412 municípios do Estado.

Segundo o diretor executivo da entidade, José Bernardo Scapini, os segmentos menos afetados até agora incluem os fornecedores de peças e insumos para o agronegócio e maquinário agrícola e de peças para a indústria alimentícia. Já os mais prejudicados são os fornecedores para a cadeia automotiva.

O levantamento aponta o consenso geral entre os empresários sobre a falta de previsão e perspectivas para a demanda do mercado a partir de junho e julho, incluindo o comércio exterior. Também é generalizada a queixa sobre a obtenção de financiamentos e linhas de crédito, pois embora o governo esteja anunciando e disponibilizando recursos, estes não estão chegando na ponta ou a sua tomada não está sendo facilitada pelos bancos.

As empresas consultadas informaram que adotaram todas as medidas de prevenção, proteção e segurança exigidas quanto aos EPIs (máscaras, luvas), álcool em gel, desinfecção e limpeza do ambiente de trabalho e instalação, distanciamento no processo, adição de mais turnos de trabalho e a ampliação do transporte para aumentar o distanciamento.

Os grupos de risco foram afastados, estão em casa e vêm sendo monitorados. Igualmente, a grande maioria das empresas está utilizando o Home Office para os trabalhadores das áreas administrativa e de vendas. Também atendendo as determinações oficiais, as empresas suspenderam suas operações em 23 de março e retornaram em 6, 12 e 20 de abril, de acordo com as regras de reabertura por municípios ou região.

As indústrias utilizaram o recurso de concessão ou antecipação de férias, como também o lay off, sobretudo a partir de maio. Também foram adotadas medidas como a redução de jornada/salário, a suspensão de contrato, estes com guarida na Convenção Coletiva Emergencial firmada entre o Sinmetal, CUT e Força Sindical, e por último as demissões criteriosas (algumas já previstas e agora foram antecipadas), principalmente em atividades ligadas ao setor automotivo e metalmecânico.