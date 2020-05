Lucro do Banrisul cai e fecha primeiro trimestre em R$ 257,5 milhões

O lucro líquido do Banrisul fechou o primeiro trimestre de 2020 em queda. A cifra de R$ 257,5 milhões representa uma queda de 19,5% em relação ao mesmo período do ano passado e de 35,2% frente ao último trimestre de 2019.

O desempenho, segundo o banco, reflete a redução da margem financeira, aumento de despesas de provisão para perdas de crédito, crescimento das receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias, redução das despesas administrativas, e menor volume de tributos sobre o lucro.

Quanto à margem financeira, o banco gaúcho atribui a queda à redução da taxa Selic, impactada pelas novas regras do Banco Central, e à maior dificuldade na recuperação de créditos. A diminuição na margem financeira foi de 6,3% frente à registrada no primeiro trimestre de 2019 e de 9,4% na comparação com o último trimestre do ano passado.

A carteira de crédito do Banrisul somou R$ 36,185 bilhões em março. O resultado é 5,5% maior em relação a março de 2019 e ficou estável na comparação com dezembro.

Já no lucro líquido ajustado, que considera as despesas e as alterações extraordinárias, o recuo foi maior, de 27,7% frente ao trimestre anterior. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a queda repetiu os 19,5%.

pandemia do novo coronavírus No comunicado enviado à imprensa, o Banrisul cita as medidas adotadas para minimizar os efeitos da. Entre elas, estão a prorrogação dos vencimentos de dívidas de operações de crédito já existentes, aumento de limites para a realização de transações e saques em canais digitais e e disponibilização gratuita e isenção de mensalidades de maquininhas adicionais da rede de adquirência Vero.

"Os impactos desta pandemia tendem a ser mais corretamente observados e mensurados nos próximos meses, devendo os reflexos da crise e a efetividade das medidas mitigatórias serem profundamente avaliados em momento posterior", diz o documento.

O patrimônio líquido do Banrisul alcançou R$ 8.069,0 milhões em março, alta de 9,5% e somando R$ 700,1 milhões frente a março de 2019 e de 3,5% ou R$ 274,7 milhões na comparação com dezembro de 2019.