Nova categoria de viagem da Uber possibilita envio de itens pessoais pelo app

A partir desta segunda-feira (11), é possível enviar itens e artigos pessoais pela Uber. A categoria Uber Flash está disponível em Porto Alegre e outras quatro cidades brasileiras pelo mesmo preço do UberX.

O objetivo da empresa é colaborar com o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus, além de possibilitar uma opção complementar de ganhos para os motoristas.

Pelo aplicativo de viagens, os usuários podem solicitar a motoristas o transporte de pacotes, presentes, documentos e artigos pessoais, de porte médio ou pequeno. Os objetos serão transportados no porta-malas do veículo. A Uber indica a comunicação com o motorista pelo chat para mais orientações sobre o envio.

A empresa ainda frisa que não é permitido o envio de itens de valor ou cujo transporte seja proibido por lei ou pelas regras da categoria. Além de Porto Alegre, a modalidade já está disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.