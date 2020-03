Bolsa aciona o circuit breaker pela segunda vez na manhã

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Atualizada às 11h25min

A B3 acionou pela segunda vez o circuit breaker na manhã desta quinta-feira (12) após atingir queda de 15,43%, aos 72.026 pontos, por volta de 11h20min. No Estágio II do circuit breaker, a bolsa interrompe a paralisação durante 1 hora.

O Ibovespa abriu em forte baixa o pregão em meio à pandemia de coronavírus e acompanhando os demais mercados globais e novamente interrompeu a operação, acionando o circuit breaker. Às 10h18min, o Ibovespa já estava em -7,07%, aos 79.148 pontos. Poucos minutos depois, às 10h20min, o índice já estava em -11,65%, aos 75.247 pontos.

As bolsas da Ásia e Pacífico fecharam em forte queda , tocando os menores níveis em anos e com a de Tóquio entrando em "bear market", após os EUA restringirem voos da Europa para conter a disseminação do novo coronavírus.

O Nikkei sofreu um tombo de 4,41% em Tóquio, a 18.559,63 pontos, atingindo o menor patamar desde abril de 2017 e adentrando "bear market", o que significa que o índice acionário japonês acumulou perdas de mais de 20% desde seu pico mais recente.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 3,66% em Hong Kong, a 24.309,07 pontos, encerrando o pregão também no menor nível desde abril de 2017, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 3,87% em Seul, a 1.834,33 pontos, patamar mais baixo desde agosto de 2015, e o Taiex registrou queda de 4,33% em Taiwan, a 10.422,32 pontos.

Na China continental, as perdas foram relativamente mais contidas, após sinalização de novos estímulos de Pequim. O Xangai Composto teve baixa de 1,52%, a 2.923,49 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se desvalorizou 2,20%, a 1.818,56 pontos. Segundo comunicado de reunião do Conselho Estatal, a China vai reduzir os compulsórios bancários mais uma vez, a exemplo do que fez em janeiro, para impulsionar o crédito a pequenas e médias empresas afetadas pelo coronavírus.

Entenda o que é o circuit breaker

O circuit breaker é um procedimento operacional da B3 que interrompe a negociação de ativos em bolsa. Ele é acionado somente em momentos atípicos de mercado, como durante uma forte queda de preços, baseada na oscilação do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. Durante o acionamento do circuit breaker, não é possível realizar compras ou vendas de ativos na B3.

O acionamento do circuit breaker é feito em 3 estágios, obedecendo a percentuais de desvalorização do Ibovespa:

Estágio I - quando o Ibovespa desvalorizar 10% (dez por cento) em relação ao valor de fechamento do Ibovespa do dia anterior, a negociação é interrompida por 30 (trinta) minutos;

Estágio II - reabertas as negociações, caso a variação do Ibovespa atinja oscilação negativa de 15% (quinze por cento) em relação ao valor de fechamento do dia anterior, a negociação é novamente interrompida por 1 (uma) hora;

Estágio III - reabertas as negociações, caso a variação do Ibovespa atinja oscilação negativa de 20% (vinte por cento) em relação ao índice de fechamento do dia anterior, a B3 pode determinar a suspensão da negociação por um período por ela definido. Nesse caso, o mercado será comunicado pelos canais oficiais da B3.

O acionamento desses estágios não pode ocorrer nos 30 minutos finais da sessão de negociação do dia. Se a interrupção da negociação ocorrer na última hora da sessão de negociação, o horário de encerramento será prorrogado por, no máximo, 30 minutos para reabertura e negociação ininterrupta dos ativos e dos derivativos.