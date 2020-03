"Quase metade das startups do mercado de seguros existentes no Brasil surgiu nos últimos quatro anos. Durante esse período, houve um boom de formação de insurtechs, mostrando que se trata de um mercado em estágio de maturação, mas com perspectivas de crescimento excelente." Oliver Cunningham, sócio da KPMG, analisando a pesquisa que mostrou que o número de startups ligadas ao setor de seguros, as InsurTechs, aumentou 47% desde 2018