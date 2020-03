Ouro fecha em queda apesar da fuga de ativos de risco no mercado acionário

O contrato futuro de ouro fechou novamente em queda, nesta quarta-feira (11), mesmo com o mercado acionário liquidando os ativos de risco em meio o anúncio da Organização Mundial de Saúde de que o coronavírus é agora uma pandemia. O movimento de baixa do metal precioso acontece um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, discutir medidas fiscais com republicanos, que incluem corte de imposto nas folhas de pagamento e promessas de incentivos à diversos setores. Mas ainda é incerto quando essas medidas serão implementadas e se elas serão suficientes.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para abril recuou 1,08%, para US$ 1.642,30 a onça-troy.

Os investidores passaram boa parte do dia aguardando o detalhamento do pacote fiscal de Trump e novas medidas econômicas para conter os impactos do surto de coronavírus, com expectativa de cortes de juros na Europa e injeção de dinheiro. O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse no entanto, que um estímulo econômico robusto não será capaz de passar rapidamente no Congresso e apoiou uma medida menor projetada para ajudar pequenas empresas e trabalhadores a lidar com o surto de coronavírus.

Analistas acreditam que governos centrais possam estar vendendo ouro como forma de financiar medidas contra o coronavírus. "Ficamos menos do que impressionados com o movimento do ouro mais alto na segunda-feira, quando o mercado de ações caiu, pois o ouro mal subiu acima do nível de US$ 1.700 e não cumpriu as metas técnicas de alta", escreveram analistas da Zaner Metals. "Talvez os bancos centrais estivessem vendendo ouro para financiar os esforços de seus governos para lidar com o coronavírus", acrescenta o relatório. (Com informações do Dow Jones Newswires)