B3 tem segundo circuit breaker da semana

A Bolsa de São Paulo teve a segunda ativação do circuit breaker às 15h14min desta quarta-feira (11), após atingir queda de 10,11%, aos 82.887,24 pontos. O mecanismo pausa todas a negociações por trinta minutos, sendo ativado em momentos de forte queda de preços, baseado na oscilação do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro.