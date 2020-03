Inflação oficial fecha fevereiro em 0,25%, divulga IBGE

O IPCA, índice oficial de inflação no país fechou fevereiro em 0,25%, contra 0,21% registrados no mês anterior, informou nesta quarta-feira (11) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar da alta em relação a janeiro, foi o menor índice para o mês desde 2000. Em fevereiro de 2019, segundo o IBGE, a inflação foi de 0,43%.

No ano, a inflação é de 0,46%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,01%, em linha com a meta estabelecida pelo Banco Central para o fim de 2020, de 4%. No último relatório Focus, do Banco Central, o mercado projetava que o índice chegaria a dezembro em 3,20%.

De acordo com o IBGE, a inflação de fevereiro foi pressionada por gastos com educação e saúde, mas por outro lado teve alívio da redução dos preços da energia e da gasolina.

Os gastos com educação cresceram 3,7% no mês, puxados principalmente pelo reajustes em cursos regulares (4,42%). Já o grupo saúde e cuidados pessoais foi pressionado pelos itens de higiene pessoal, que cresceram 2.12% em fevereiro.

Na ponta negativa, a contribuição mais intensa é do grupo habitação (queda de 0,39%), com a redução de 1,71% no custo da energia elétrica após o fim da cobrança de bandeira tarifária na conta de luz. O grupo transportes também teve queda, de 0,23% devido aos menores preços da gasolina (-0,72%) e passagens aéreas (-6,85%).