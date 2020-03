Bolsa sobe 3,95% e recupera patamar de 90 mil pontos

O Ibovespa apresentava alta de 3,95% às 11h desta terça-feira (10), chegando aos 89.464 pontos. O movimento vem em linha com as expectativas mais otimistas para as Bolsas internacionais ante às ações coordenadas de governos globais para conter os impactos econômicos do novo coronavírus.

Na segunda-feira (9) o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que tomará medidas importantes para proteger a economia americana contra os reflexos da epidemia, ao passo que o governo do Japão também planeja gastar mais de US$ 4 bilhões em um segundo pacote de ações para lidar com o vírus.

Os sinais da Rússia de que as conversas com a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) seguem possíveis também apoiavam a reação mais positiva dos mercados globais e a reação dos preços de petróleo no exterior. O Brent avançava 8,24%, com o barril cotado em R$ 37,19.

Todos os principais índices europeus subiam na manhã desta terça-feira (10). O STOXX 50 avançava 2,55%, por exemplo, enquanto o indicador alemão DAX Index tinha alta de 2,26%.

Os índices futuros das Bolsas dos EUA apontavam para uma alta de 4%, também recuperando as perdas da véspera ante o maior otimismo.