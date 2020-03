Aquiris busca a internacionalização

"Já fazia algum tempo que queríamos participar das ações da Endeavor, mas agora deu match em função do momento do nosso negócio. Conseguimos estabelecer uma segunda camada de lideranças importantes, liberando tempo executivo dos sócios para pensarmos mais no futuro na Aquiris. A nossa maior expectativa com o Scale-Up está relacionada às dores do crescimento. Estamos em fase de internacionalização e de franca expansão no mercado e esperamos que os mentores da Endeavor, que são pessoas com grande experiência e feitos concretos, possam nos apoiar. Somos uma startup de tecnologia e precisamos fazer um produto criativo em larga escala. Esse é o nosso desafio."