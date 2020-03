Jornal do Comércio apresenta pesquisa Marcas de Quem Decide

O Jornal do Comércio apresenta, na manhã desta terça-feira (10), a pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida em parceria com a Qualidata. O evento, que enaltece as marcas mais lembradas e de preferência dos gaúchos, está em sua 22ª edição e reúne um público de cerca de 500 pessoas no Teatro do Sesi.

Os detalhes e resultados da amostragem, que envolveu uma ampla pesquisa de 73 setores da economia, apontam a renovação das tendências de mercado, que acompanham os movimentos de consumo. Neste ano, as novidades refletem no surgimento de novas categorias pesquisadas, como Arma de Fogo, Biotecnologia Agrícola, Cooperativa Agrícola, Cooperativa de Crédito, Empresa Leiloeira, Ferramentas Motorizadas e Rede de Lojas de Departamentos.

Tradicional na agenda empresarial gaúcha, o Marcas de Quem Decide reúne ainda empreendedores e professores universitários. O estudo completo que está sendo apresentado nesta terça-feira estará compilado em um suplemento especial, com mais de 100 páginas, publicado na edição do Jornal do Comércio do dia 31 de março.