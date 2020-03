Evento apresenta indicadores de ciência e tecnologia do Rio Grande do Sul

Uma pesquisa com Análise de Indicadores das Capacitações Científicas e Tecnológicas do Rio Grande do Sul está sendo apresentada na manhã desta segunda-feira (9) em Porto Alegre. O Megaestudo mapeia a posição do Estado no cenário brasileiro de oferta de profissionais e formação na chamada STEM - Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemáticas. Estas áreas são as mais demandas hoje quando se fala em avanços em inovação e mudanças em processos, principalmente com o advento da digitalização e novas tecnologias, como inteligência artificial.

O Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), em colaboração com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), liderou o mapeamento que está sendo detalhado no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), no campus Centro.

Segundo a Seplag, o estudo investiga a evolução dos indicadores das capacitações em Ciência e Tecnologia (C&T) do sistema de inovação gaúcho. As informações são subsídio para avaliar a condição regional para alavancar o desenvolvimento econômico do Estado.

Os indicadores contemplam a capacitação das instituições de ensino superior (IES), das empresas, das indústrias e de serviços intensivos em conhecimento, dos Parques e Incubadoras Tecnológicas e das atividades de inovação e pesquisa no setor empresarial.

O evento é gratuito e aberto à comunidade. A secretária de Planejamento, Leany Lemos, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luis Lamb, e o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da Ufrgs, Carlos Henrique Horn, vão comentar os resultados e as iniciativas no segmento.