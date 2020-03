Bolsa cai 10,02% e interrompe negócios nesta segunda-feira

Os mercados financeiros vivem nesta segunda-feira (9) a perfeita definição de dia de pânico . O dólar dispara apesar da intervenção do BC (Banco Central). A Bolsa brasileira abriu em forte queda. O risco-país tem alta recorde. Os juros futuros sobem. A Bolsa brasileira cai 10% e atinge nível de circuit break.

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, iniciou o pregão abaixo dos 90 mil pontos, acompanhando o exterior. Na Ásia e Europa, os principais índices de ações derretem.

O dólar abriu nesta segunda em forte alta. Chegou a bater R$ 4,7940, mas teve a disparada parcialmente contida pela venda de US$ 3 bilhões de reservas pelo BC - o triplo do inicialmente previsto. O plano, na sexta-feira, era vender US$ 1 bilhão.

O pessimismo sinaliza principalmente uma piora nas perspectiva de impacto econômico com a disseminação do coronavírus. A desaceleração da economia global por causa da doença já é considerada inevitável.

Pesam neste início de semana a decisão do governo da Itália de colocar 16 milhões de pessoas no norte do país em quarentena, e da guerra de preços do petróleo entre grandes países produtores.

O quadro é de muita aversão, com investidores em todo o mundo buscando ativos considerados mais seguros -que não estão no Brasil neste momento.

Economistas agora aguardam medidas do governo brasileiro para amenizar o impacto da crise. Nesta manhã, o FMI (Fundo Econômico Mundial) recomendou aos governos do mundo que sejam ágeis na adoção de planos para evitar que o corona vírus tenham efeitos prolongados de retração econômica. Sugeriu medidas como aumento do crédito e liberação de seguro-desemprego.

O risco-país, medido pelo contrato de CDS (Credit Default Swap) sobe 34%. Retornou ao patamar de janeiro de 2019. O salto, em termos percentuais, está em linha com os 34% registrados em 2002. A outra alta expressiva e fresca na memória do investidor ocorreu no Joesley Day, em maio de 2017. O avanço havia sido de 29%.

Mas a deterioração no mercado de ações e também no câmbio nesta segunda sinaliza ainda os efeitos negativos da retração no preço do petróleo, que chegou a cair mais de 30% e agora é negociado ao patamar de US$ 35 o barril do tipo Brent. É a menor cotação desde 2016.

Uma queda de braço entre a Arábia Saudita (membro da Opep) e a Rússia, que se recusou a cortar a produção para fazer frente à queda do preço da matéria-prima já está sendo chamada de guerra do preço do petróleo, com impactos em escala global.

"A decisão da Arábia Saudita pega os mercados de surpresa e adiciona preocupações. Por ora, o impacto nos mercados está sendo avassalador", escreveu a corretora Guide em relatório desta segunda.

No ano, o petróleo cai quase 50%, reflexo da percepção de que a demanda pelo produto será menor com a redução da atividade econômica global. Uma queda de consumo já é certa: querosene de aviação, com a redução das viagens causada pelo coronavírus.

O Goldman Sachs apontou que o óleo pode ficar ao redor de US$ 30 por barril ao longo do segundo e do terceiro trimestre, sem descartar uma queda para US$ 20.

Já os juros brasileiros sobem, reflexo do temor de investidores sobre os impactos da doença sobre a economia brasileira. Na dúvida, a preferência é por cobrar mais para emprestar ao governo.

Saiba como funciona o circuit breaker na Bolsa de Valores

O mecanismo de circuit breaker, que interrompe as negociações na Bolsa de Valores quando a queda do índice Ibovespa supera 10%, foi estabelecido em 1997. Durante a interrupção, não há possibilidade de fechamento de negócios com ativos, derivativos e títulos de renda fixa privada.

Ele foi acionado nesta segunda-feira (9), logo na abertura dos negócios. O avanço do coronavírus e a guerra de preço do petróleo derretem o mercados de ações nesta sessão.

O circuit breaker se aplica em três situações, de acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais da B3:

1) Quando o Ibovespa desvalorizar 10% em relação ao fechamento do pregão anterior, a negociação é interrompida por 30 minutos;

2) Reabertas as negociações, caso a queda do Ibovespa atinja 15% em relação ao fechamento do pregão anterior, a negociação é interrompida por uma hora;

3) Reabertas as negociações, caso a oscilação negativa atinja 20% em relação ao pregão anterior, a B3 pode determinar a suspensão da negociação por período a ser definido pela Bolsa.

"O circuit breaker é o procedimento operacional que interrompe a negociação de ativos, das opções referenciadas em ações, sobre Ibovespa, sobre IBrX-50 e cotas de fundo de índice (ETF), renda fixa privada em momentos atípicos de mercado em que há excessiva volatilidade", diz a B3 no manual.

Não há acionamento do mecanismo nos últimos 30 minutos do dia. Se a interrupção ocorrer na última hora, o horário de encerramento da Bolsa é prorrogado por até 30 minutos para reabertura e negociação ininterrupta dos ativos e dos derivativos.