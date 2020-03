Número de endividados diminui no Rio Grande do Sul

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic-RS) de fevereiro, divulgada nesta segunda-feira (9) pela Fecomércio-RS, mostrou nova redução na margem do percentual de endividados no Rio Grande do Sul, registrando 63,6% do total dos entrevistados, ante 65,1% em janeiro.

Em relação aos dois indicadores que apontam para a dificuldade de as famílias quitarem suas dívidas, a pesquisa mostrou interrupção nas altas nesses indicadores. O percentual de famílias com contas em atraso passou de 29% em janeiro para 28,8% em fevereiro, interrompendo a alta que acontecia desde março do ano passado. O percentual de famílias que não terão condições de pagar suas dívidas, por sua vez, caiu de 13,5% no mês passado para 12,8% em fevereiro, após 10 meses de altas mensais consecutivas.

Ambos resultados refletiram melhora nos indicadores das famílias com menos de 10 salários-mínimos. "A Peic-RS tem nos mostrado que ao longo do último ano houve uma mudança no perfil de endividamento das famílias, com algumas evitando contrair dívidas, o que ajuda a explicar as baixas sucessivas no percentual de endividados, mas outra parte aumentando o nível de endividamento, contribuindo para os níveis mais altos de famílias com dificuldades de quitar suas dívidas em relação ao ano anterior", comenta o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

Ele acredita que, depois de passado o período em que as contas do começo do ano (IPTU, IPVA e materiais escolares) se acumulam e pressionam o orçamento das famílias, o quadro possa melhorar. "Esperamos que os resultados dos próximos meses possam indicar uma melhora no quadro de inadimplência dos gaúchos, algo que tende a ser beneficiado caso a recuperação do mercado de trabalho formal ganhe mais força", finalizou.