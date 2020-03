Fapergs lança edital com foco em parcerias

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), juntamente com os Institutos Federais gaúchos (IFRS, IFSul e IFFar), lançou o Edital de Pesquisa Aplicada dos Institutos Federais em parceria com instituições demandantes.

O objetivo é fomentar projetos entre Institutos Federais do Rio Grande do Sul e instituições parceiras demandantes (empresas públicas ou privadas, organizações não governamentais, associações sem fins lucrativos, cooperativas e escolas de ensinos fundamental ou médio, com sede no RS, que demandem por soluções de problemas), com foco em Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I), visando à solução de problemas reais das Instituições Parceiras Demandantes.

Trata-se de uma nova oportunidade para aproximar a necessidades de empresas e instituições com a capacidade de produzir conhecimento dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia gaúchos. Em todo o Estado, 90 projetos de pesquisa que visem à solução de problemas reais receberão investimento para serem desenvolvidos por servidores e estudantes dos Institutos Federais do Rio Grande do Sul (IFRS), Sul-rio-grandense (IFSul) e Farroupilha (IFFar).

As empresas ou entidades públicas ou privadas interessadas podem procurar a coordenação ou direção de Pesquisa de um dos campi dos IFs (são 41 campi participantes, em 39 municípios gaúchos). Elas devem apresentar a demanda ou o problema a ser resolvido, para uma avaliação a respeito da viabilidade de execução de um projeto para atendê-la. Não há pagamento da demandante para a realização do projeto, mas será necessária alguma contrapartida, como o fornecimento de algum material ou a disponibilização de horas de trabalho de algum funcionário.

Os projetos devem ser propostos por servidores dos Institutos Federais no período de 9 de março até 7 de maio de 2020. A seleção será realizada pela Fapergs. As iniciativas aprovadas terão o prazo máximo de 24 meses para execução e poderão receber até R$ 20 mil, sendo até R$ 9.600,00 para o pagamento de bolsas de iniciação tecnológica e inovação e até R$ 10.400,00 para despesas de custeio e capital.

O investimento do edital será de R$ 1,8 milhão, proveniente do orçamento da Fapergs e dos Institutos Federais, sendo destinados R$ 600 mil para cada um dos IFs. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (51) 3221-4922, ramais 200 e 201 ou e-mail dec@fapergs.rs.gov.br.

No Estado, são três unidades. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) tem 17 campi em 16 municípios gaúchos: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. A reitoria está localizada em Bento Gonçalves.

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) tem 14 campi em 13 municípios gaúchos: Pelotas, Pelotas - Visconde da Graça, Sapucaia do Sul, Charqueadas, Passo Fundo, Bagé, Camaquã, Venâncio Aires, Santana do Livramento, Sapiranga, Lajeado, Gravataí, Jaguarão e Novo Hamburgo. A reitoria está localizada em Pelotas.

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) tem 11 campi: Alegrete, Frederico Westphalen, Jaguari, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, São Borja, São Vicente do Sul e Uruguaiana. A reitoria está localizada em Santa Maria.