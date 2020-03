Resultados no site www.caixa.gov.br:

Mega-Sena - Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.240, realizado no sábado, e receberão um prêmio de R$ 27.894.020,38 cada. A Quina teve 143 ganhadores, com prêmios individuais de R$ 28.124,13. As seis dezenas sorteadas foram: 07, 09, 10, 19, 25 e 58.

Lotomania - Nenhum apostador acertou as 20 dezenas sorteadas na sexta-feira, no concurso 2.054. Na faixa de 19 acertos, 11 apostas receberão

R$ 33.018,44 cada. Os 20 números sorteados foram: 03, 06, 09, 16, 18, 21, 26, 30, 35, 44, 56, 57, 62, 63, 65, 71, 79, 82, 90 e 95.

Quina - Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 5.214, realizado no sábado. A Quadra teve 62 ganhadores, que receberão

R$ 6.981,52 cada. As cinco dezenas sorteadas: 09, 24, 31, 56 e 60.

Dupla Sena - Não houve ganhador no primeiro nem no segundo sorteio do concurso 2.059, realizado no sábado. O resultado foi o seguinte: 1º sorteio - 10, 27, 29, 45, 46 e 49; e 2º sorteio - 08, 30, 38, 41, 46 e 47.

Federal - Números sorteados do concurso 5.474, realizado no sábado: 1º prêmio (R$ 500 mil) - 70.161; 2º prêmio (R$ 27 mil) - 86.554; 3º prêmio (R$ 24 mil) - 70.795; 4º prêmio (R$ 19 mil) - 67.642; e 5º prêmio (R$ 18.329,00) - 12.142.

Timemania - O concurso 1.455 acumulou, uma vez que nenhum apostador acertou as sete dezenas sorteadas. Na faixa de seis acertos, uma aposta ganhadora receberá R$ 106.940,05. Os números sorteados foram: 05, 46, 52, 61, 62, 75 e 80. O time do coração foi o Remo/PA.

Dia de Sorte - Três apostadores acertaram as sete dezenas do concurso 274, realizado no sábado, e ganharam R$ 516.223,94 cada. Na faixa de seis acertos, 146 apostas receberão R$ 1.705,60. Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 06, 08, 10 e 30. O mês da sorte foi Março.