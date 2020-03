Mercado Livre mantém suspensão em Gravataí, mas reforça negociações com o RS

Mesmo com obras e contratações para o Centro de Distribuição (CD) de Gravataí suspensas , o Mercado Livre informa que segue em contato com o Executivo gaúcho para resolver os trâmites operacionais de ordem fiscal referentes à instalação de sua unidade no Estado. O centro logístico, localizado às margens da RS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), já conta com alvará emitido e tem estimativa de gerar cerca de 500 empregos.

Os trabalhadores que já haviam sido selecionados para preencher as vagas no empreendimento da empresa argentina de e-commerce começaram a ser comunicados no final da semana passada do adiamento das contratações e obras, motivado pela necessidade de adequação do tipo de fluxo de mercadorias do CD de Gravataí, que não segue o padrão previsto na legislação federal de ICMS.

Segundo a assessoria da empresa, enquanto o impasse permanecer, "as obras para a abertura do CD, assim como as contratações, estão suspensas".