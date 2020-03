Ouro fecha em alta e sobe mais de 6% na semana com temor com coronavírus

Os contratos futuros do ouro fecharam em alta nesta sexta-feira (6), e subiram mais de 6% na semana, em meio à busca por segurança desencadeada pelo avanço do coronavírus pelo mundo. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para abril avançou 0,260%, em US$ 1.672,40 a onça-troy, com ganho semanal de 6,75%, o maior desde 28 de outubro de 2011.

Segundo o analista de metais Carsten Fritsch, do Commerzbank, a alta do ouro "foi impulsionada pelo acentuado declínio nos mercados acionários e no rendimento dos Treasuries devido à rápida disseminação do coronavírus fora da China".

Na visão da Capital Economics, após corte de juros emergencial promovido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta semana, "o ouro subiu ainda mais, pois os temores sobre o impacto econômico negativo do coronavírus levaram à compra de ativos seguros".

Nesta sexta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que há pelo menos 20 vacinas contra o coronavírus sendo elaboradas em diferentes partes do mundo.

Para a Capital Economics, depois da redução dos juros americanos, é provável que outros bancos centrais também afrouxem a política monetária, o que pode beneficiar o ouro.