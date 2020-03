Doria sanciona nova Previdência paulista e prevê economia de R$ 58 bilhões

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sancionou, nesta sexta-feira (6) a nova Previdência paulista, que entra em vigor imediatamente. Na cerimônia de sanção, o governador destacou que a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) fez justiça, aprovando a matéria, mesmo sob pressão do funcionalismo. Isso porque, na sua avaliação, as novas regras previdenciárias do funcionalismo paulista serão fundamentais "para evitar a falência e o caos desse sistema".