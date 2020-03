Exportações de calçados caem no primeiro bimestre no Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A queda na exportação de calçados do Brasil em janeiro e fevereiro deste ano chegou a 10,7% no volume e 8,5% na receita, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Foram embarcados 23 milhões de pares, que geraram US$ 166,7 milhões.

A associação aponta que a menor demanda dos Estados Unidos pesou no desempenho. “A queda dos embarques aos EUA teve um peso muito grande, especialmente nos calçados de couro”, aponta o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, em nota.

O efeito do vírus já havia sido cogitado Os embarques menores para os Estados Unidos representaram 6,3 pontos da queda de 8,5 pontos. “Além da queda de quase 2% nas vendas de calçados, o que inibe as importações de uma maneira geral, existe o impacto geral do novo coronavírus”, avalia Ferreira.

Uma boa notícia, diz o dirigente, é de que, com o câmbio atual, em reais, a rentabilidade segue em crescimento. “Em reais, as exportações cresceram 4,9% em fevereiro e 3,8% no bimestre”, informa.