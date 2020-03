BR Distribuidora investe R$ 1 bilhão em mudança visual

Privatizada há oito meses, a BR Distribuidora terá a partir dessa semana nova identidade. A mudança de visual da rede de 7,7 mil postos deve se estender por cinco anos e consumir R$ 1 bilhão em investimento, cifra que será rateada entre a empresa e seus franqueados. A transformação começou nesta quinta-feira por cinco capitais: Porto Alegre, Belém, Brasília, João Pessoa e Rio de Janeiro, representando as cinco regiões do Brasil.

Apesar do elevado aporte, a imagem da empresa, revitalizada após 20 anos, não terá alterações significativas, mantendo a sua atual logomarca, contudo melhorando a iluminação e modernizando o layout dos postos. Mesmo não tendo hoje controlador definido, com capital pulverizado em bolsa de valores, a nova BR não renega sua história como estatal. O diretor executivo de comercial B2B da BR Distribuidora, Marcelo Cruz, reitera que se trata de uma atualização, com a marca BR Distribuidora e o nome Petrobras sendo mantidos. "O logo continua igual, mas mexemos um pouco nas cores, sai o cinza e entra o branco e reforçamos a brasilidade com o verde e amarelo, que continuam muito presentes", comenta Cruz. O nome Petrobras continuará nas testeiras (cobertura) dos postos, área que identifica a distribuidora fornecedora de combustíveis do estabelecimento. A BR Distribuidora garantiu a extensão dessa parceria por dez anos, renovável por mais dez anos.

"São 7,7 mil postos com as marcas Petrobras e BR. É o que temos hoje. Com o tempo, podemos evoluir para outros conceitos, desde que a gente não perca a nossa história, cultura, a identificação com o Brasil e com a energia", afirma o presidente da BR, Rafael Grisolia. A companhia é líder no mercado de combustíveis e lubrificantes, com uma fatia de 25,3%, à frente da Raízen (junção da anglo-holandesa Shell com a Cosan) e da Ipiranga. Ao longo dos nove primeiros meses de 2019, a BR faturou R$ 70 bilhões. Segundo o presidente, na nova marca, as cores verde e amarelo ganharam ainda mais destaque, porque a BR quer ser reconhecida como a empresa mais brasileira do segmento de combustíveis. A avaliação é que nenhuma das suas rivais ocupa esse lugar e que essa é a herança dos tempos de estatal que mais pretende manter.

"Temos uma história ligada à Petrobras, que deu os nossos pilares. Enquanto isso, a gente está trazendo pessoas de mercado. Essa nova imagem é um conjunto disso tudo: de quem ficou e de quem está chegando", frisa Grisolia. A transição para o nova visual de toda rede revendedora da BR ocorrerá gradativamente. A previsão é de que, ainda este ano, 500 estabelecimentos façam a migração, inicialmente com foco em São Paulo e Rio de Janeiro e, a partir do segundo semestre, as demais regiões do País. No Sul, são 1.351 postos, sendo 670 no Rio Grande do Sul, 68 deles na capital gaúcha. Em Porto Alegre, a cerimônia da mudança da imagem da BR Distribuidora foi celebrada nessa quinta-feira no posto da Rede Sim, na rua Professor Ivo Corseuil, 550.

As franquias Lubrax e BR Mania também contarão com novas identidades. Os centros Lubrax terão reformulada a disposição do mobiliário, proporcionando mais agilidade para o trabalho dos especialistas em lubrificação. Já as cores da marca BR Mania serão o verde e o amarelo substituindo o magenta.