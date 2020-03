IIF reduz previsão de expansão global para menor avanço desde crise de 2008

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) estima que o crescimento da economia global deve desacelerar a 1% em 2020, ritmo mais fraco desde a crise financeira de 2008, como efeito do choque causado pelo coronavírus. Em relatório, a instituição também reduziu as previsões para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos (de 2% para 1,3%) e da China (de 5,6% para "pouco menos" de 4%).

"Há claros abalos na cadeia de fornecimento da indústria, mas o foco das potenciais consequências do vírus na economia será no setor de serviços, no qual o impacto depende da escala da transmissão e do alcance medidas de contenção", avalia o IIF.

No entendimento do instituto, o corte extraordinário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de 50 pontos-base em sua taxa básica de juros abre espaço para que BCs de economias emergentes façam o mesmo.

"Um ciclo de afrouxamento coordenado poderia trazer crescimento de volta aos emergentes e proteger a economia global do coronavírus", destaca o IIF.