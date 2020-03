Bolsas asiáticas fecham em alta em meio a medidas contra coronavírus

As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta quinta-feira (5), seguindo um rali em Wall Street e em meio a múltiplos esforços de governos, bancos centrais e órgãos multilaterais para amenizar o impacto econômico do coronavírus.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,99% hoje, a 3.071,68 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,78%, a 1.929,44 pontos.

Persistem esperanças de que o governo chinês seja ainda mais agressivo na concessão de estímulos, embora o PBoC - como é conhecido o BC local - tenha sugerido em comunicado que não pretende adotar novas medidas no combate ao coronavírus, que teve origem na cidade chinesa de Wuhan, mas rapidamente se espalhou para dezenas de países.

Nessa quarta, o Fundo Monetário Internacional (FMI) disponibilizou US$ 50 bilhões para nações afetadas pela doença e a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um pacote de US$ 8,3 bilhões para o combate ao vírus no país.

Antes disso, na terça-feira (3), o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou um corte de juros emergencial de 0,50 ponto porcentual - o primeiro desde a crise financeira mundial de 2008 -, também em reação ao coronavírus.

O gesto do Fed vem alimentando especulação de que o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) também possam relaxar ainda mais suas políticas monetárias nos próximos dias.

Também estimulou o apetite por risco na região asiática o rali das bolsas de Nova Iorque, que ontem tiveram robustos ganhos após o surpreendente desempenho do ex-vice-presidente americano Joe Biden nas prévias do Partido Democrata na "superterça".

Em Tóquio, o japonês Nikkei terminou o pregão desta quinta em alta de 1,09%, a 21.329,12 pontos, com destaque para a Takeda Pharmaceutical (+3,5%), que anunciou estar desenvolvendo um tratamento contra o coronavírus.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 2,08% em Hong Kong, a 26.767,87 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,26% em Seul, a 2.085,26 pontos - ainda reagindo também a uma proposta orçamentária suplementar de quase US$ 10 bilhões do governo da Coreia do Sul para combater os efeitos do coronavírus -, e o Taiex subiu 1,08% em Taiwan, a 11.514,82 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no azul, impulsionada por ações dos setores de saúde e telecomunicações. O S&P/ASX 200 avançou 1,11% em Sydney, a 6.395,70 pontos.