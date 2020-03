Candidatos às vagas no CD do Mercado Livre em Gravataí aguardam definições da empresa

decisão da empresa de adiar as obras cerca de 500 empregos fossem gerados no novo centro logístico do e-commerce argentino no País. A orientação da empresa recrutadora é para que os candidatos já aprovados para as vagas aguardem o desenrolar das negociações. Os trabalhadores que já haviam sido selecionados e aguardavam apenas o aval do Mercado Livre para o início das atividades no Centro de Distribuição (CD) em construção em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, começaram a ser comunicados no final da semana passada dae contratações. A previsão era de queno novo centro logístico do e-commerce argentino no País. A orientação da empresa recrutadora é para que os candidatos já aprovados para as vagas aguardem o desenrolar das negociações.

Aqueles que não puderem esperar ou já tiverem outros processos seletivos em vista estão sendo liberados, segundo informou a recrutadora Primer RH. De acordo com a coordenadora de Marketing e Comunicação da empresa, Tatiane Cross, as seleções já foram encerradas, porém, não haviam sido preenchidas todas as vagas disponíveis para as funções ligadas à área de logística, triagem e recebimento de mercadorias. “As contratações foram pausadas e dependem exclusivamente da questão de liberação do funcionamento do CD. Algumas pessoas que passaram nos processos de seleção estão aguardando, mas deixamos os candidatos livres para esperarem ou procurarem outra oportunidade”, comenta.

A previsão era de que a operação gaúcha do Mercado Livre entrasse em funcionamento ainda em março, consolidando a atuação da companhia no Brasil, onde já possui dois CDs, localizados em São Paulo. O alvará de funcionamento em Gravataí já havia sido, inclusive, emitido pela prefeitura, mas na semana passada, por meio de nota, a empresa argentina informou que a liberação da unidade estava condicionada a "trâmites operacionais de ordem fiscal”, que estariam sendo tratados juntos ao governo do Estado.

surpreendeu os Executivos municipal e gaúcho A decisão da empresa. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Fazenda), o governo segue dando sequência aos contatos com o Mercado Livre e trabalhando para buscar uma solução ao impasse, que envolve a adequação do tipo de fluxo de mercadorias do CD de Gravataí, que não segue o padrão previsto na legislação federal de ICMS.