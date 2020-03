Feira de Hannover é remarcada devido ao coronavírus

A maior feira de tecnologia para a área industrial sofreu o efeito do novo coronavírus. A Feira de Hannover 2020, que seria de 20 a 24 de abril, na cidade de Hannover na Alemanha, foi adiada para 13 a 17 de julho, informou nesta quarta-feira a Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

A Fiergs organiza a comitiva brasileira que faz a missão ao evento, com busca de conhecimento e interação com tecnologias, principalmente as tendências no setor. O adiamento foi justificado pela Deutsche Messe, que realiza a feira, para oferecer "maior segurança possível à saúde dos visitantes e expositores".

Com isso, o prazo para inscrições à missão empresarial articulada pela entidade mudou de 18 de março para 29 de maio.

A viagem a Hannover ocorrerá de 11 a 19 de julho. Além de visitar os pavilhões - mais de 30 - em Hannover, o participante tem acesso a visitas técnicas e circuitos guiados e agendas de networking. Mais informações pelo cinbusiness@fiergs.org.br ou pelo telefone (51) 3347-8675.