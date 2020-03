Lucro líquido da Fras-le diminuiu 63% em 2019

A Fras-le, de Caxias do Sul, registrou um lucro líquido de R$ 32,8 milhões em 2019, o que representa uma queda de 63% ante 2018. Dentre as razões apresentadas no balanço estão a reestruturação das operações na Argentina em razão da crise no país vizinho e a não recorrência de ganhos por conta da aquisição da empresa de sistemas automotivos Jurid, em 2018. O lucro bruto somou R$ 349,7 milhões, crescimento de 15,2%, e o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi consolidado em R$ 175,2 milhões, recuo de 4,7% sobre o ano anterior.

Já a receita líquida no ano passado foi de R$ 1,365 bilhão, alta de 19,7% comparada ao exercício de 2018. O faturamento total chegou a R$ 2,009 bilhões, crescimento de 19,5%. Além do incremento das vendas físicas, o desempenho foi influenciado pela consolidação da receita da Fremax, adquirida em 2018 e que só havia contribuído com receitas no quarto trimestre. Também houve reflexo da variação cambial, com taxa média do dólar de R$ 3,94 e superior à de 2018. O volume de dólares exportados também apresentou melhor desempenho em relação ao ano anterior, pois houve melhora do desempenho das vendas no mercado externo no último trimestre.

De acordo com Sergio Carvalho, CEO da empresa, o ano foi desafiador, principalmente no primeiro trimestre, quando houve perda de incentivos fiscais, como benefícios na folha de pagamento e Reintegra, aumento de custos e acirramento no mercado doméstico. Ações, como adoção de um plano de contingenciamento de gastos, juntamente com recomposição de preços ao longo do ano, bem como sinergia dos investimentos feitos, geraram condições para minimizar as dificuldades do início do ano.

O mercado externo, incluindo exportações a partir do Brasil e a receita das operações em outros países, respondeu por 50,5% do total, somando R$ 690,2 milhões, com incremento de 16,5%. Já o doméstico avançou 23,1%, para R$ 675,3 milhões, com ganho de participação de quase 1,5 ponto sobre 2018. O principal segmento de atuação continua sendo a reposição, com 87% de participação na receita, que foi de R$ 1,193 milhão e alta de 19,1%. No mercado de montadoras, o valor foi de R$ 171,8 milhões, com avanço de 23,4%.

Empresa faz projeções conservadoras para os resultados em 2020