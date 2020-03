Nova edição da Eduexpo acontece neste domingo em Porto Alegre

A feira de educação Eduexpo inicia sua 38ª edição no Brasil por Porto Alegre, no domingo, dia 8 de março, das 14h às 19h, no BarraShoppingSul. No evento, os participantes poderão conversar diretamente com diretores de escolas, universidades e colleges de todos os continentes, e pesquisar sobre informações de cursos de idiomas, High School (Ensino Médio), graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, curso de férias, técnicos e especialização. As inscrições podem ser feitas pelo site www.eduexpos.com/feira.