Fiergs prorroga inscrições para a Feira de Hannover até 29 de maio

Em função de medidas restritivas provocadas pelo coronavírus, a Feira de Hannover 2020, que deveria ocorrer entre 20 e 24 de abril, na Alemanha, foi adiada para julho, entre os dias 13 e 17, anunciou a organização do evento. Com isso, o prazo para inscrições à missão empresarial articulada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), que levará uma comitiva gaúcha para a feira, também muda de data: passa de 18 de março para 29 de maio. Segundo justificou a Deutsche Messe, realizadora da feira, o objetivo é oferecer a maior segurança possível à saúde dos visitantes e expositores.