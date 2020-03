Bolsas da Europa fecham em alta, à espera de estímulos de BCs e acompanhando NY

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira (4) com a percepção de que bancos centrais responderão com estímulos aos impactos econômicos do coronavírus. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,36%, em 386,30 pontos.

Investidores já precificam um novo corte de juros do Banco Central Europeu (BCE), na esteira da redução anunciada na terça-feira (3) pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Os ganhos, ainda, acompanharam as bolsas de Nova York, que foram impulsionadas após o ex-vice-presidente Joe Biden tomar a frente da corrida pela indicação do Partido Democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos de novembro.

Mesmo com a cautela diante do coronavírus e seus impactos na economia, continuou a haver otimismo nas praças europeias em meio à perspectiva de mais estímulos, também acompanhando Nova York - as bolsas de Wall Street foram impulsionadas pelo fortalecimento da candidatura de Jose Biden, que passou à frente do autodeclarado socialista Bernie Sanders. "O Fed deu o tom ontem ao entregar um corte de juros de 50 pontos-base e acreditamos que o BCE também baixará juros na próxima semana", avalia Liam Peach, da Capital Economics. A próxima reunião de política monetária do BCE é na quinta-feira (12), mas um corte extraordinário não está descartado no mercado.

Com estímulos monetários em foco, na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou com ganho de 1,45%, em 6.815,59 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX avançou 1,19%, a 12.127,69 pontos, com ganhos de 4,35% da Bayer e 2,62% da Daimler.

Ainda entre as montadoras, a Peugeot subiu 1,06% na Bolsa de Paris, onde o índice CAC 40 fechou em alta de 1,33%, a 5.464,89 pontos. O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, por sua vez, ganhou 0,91%, a 21.946,03 pontos, com alta de 5,74% nas ações da Enel.

Em Madri, o índice IBEX 35 avançou 1,12%, a 8.910,00 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 subiu 1,59%, a 4.967,93 pontos.