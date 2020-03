Carris abre concurso para 240 vagas; veja as funções e salários

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A maior empresa de ônibus de Porto Alegre, a estatal Companhia Carris Porto-Alegrense abriu concurso para 240 vagas, sendo 120 para motorista e 120 para cobrador. Há ainda uma vaga para auditor.

As inscrições já podem ser feitas e vão apenas até 16 de março. Os salários vão de R$ 1.621.33 (cobrador) a R$ 7.858,85 (auditor). O motorista tem salário inicial de R$ 2.698,71.

Na distribuição das vagas para função de motorista e cobrador, 24 do total de cada função serão para negros e 12 para pessoas com deficiência. As vagas seriam para contrato temporário, diz a Carris.

A Fundatec é a empresa que fará o processo de seleção. A inscrição é de R$ 154,51 para a função de motorista, de R$ R$ 115,88 para cobrador e de R$ 257,52 para auditor.

As provas serão em 5 de abril, em local e horário que serão informados nos sites, informa a prefeitura.

Confira o concurso da Carris

Motorista:

120 vagas (sendo 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência)

Salário: R$ 2.698,71

Escolaridade e habilitação: Ensino Fundamental Completo, CNH categoria mínima "D" e certificado ou registro na CNH do Curso de Capacitação de Condutores de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros, em validade.

Contrato: pela CLT e contrato temporário

Valor da inscrição: R$ 154,51

Cobrador:

120 vagas (sendo 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência)

Salário: R$ 1.621.33

Escolaridade: Ensino Médio

Contrato: pela CLT e contrato temporário

Valor da inscrição: R$ 154,51

Auditor