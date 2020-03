Porto Alegre fecha fevereiro em deflação, segundo FGV

Assim como outras três capitais, a inflação de Porto Alegre fechou fevereiro no negativo, conforme divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa do IPC-S da Capital gaúcha variou de 0,05% para -0,22, puxada para baixo principalmente pela tarifa residencial elétrica e pela gasolina, fechando o mês com deflação.