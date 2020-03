"Vivemos um cenário que traz uma oportunidade única de inovar em modelos de negócios, serviços e produtos ao redor das novas definições de valor, uma vez que as pessoas - consumidores, colaboradores e empresas - buscam mais por propósito naquilo que fazem e consomem, preocupadas com o seu impacto no mundo e na sociedade."

Felipe Santos, VP de Marketing e Vendas da ilegra, sobre o novo posicionamento estratégico da empresa para 2020, o "Somos o que somamos"